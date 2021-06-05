В Челябинске задержан пьяный водитель электросамоката

Инспекторы ГИБДД Челябинска усиливают контроль за водителями электросамокатов.

За прошедшие сутки было выявлено семь нарушений ПДД РФ лицами, передвигающимися на мощных электросамокатах, которые по своим техническим характеристикам в соответствии с законодательством приравниваются к мопедам.

Как сообщила старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Алена Безменова, два человека привлечены к административной ответственности за управление электросамокатами не имея права управления такой техникой.

Также стражи порядка задержали водителя электросамоката, который был пьян. Мужчина привлечен к административной ответственности за отказ от законного требования сотрудников полиции о прохождении процедуры освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Все водители отстранены от управления, а электросамокаты в соответствии с действующим законодательством помещены на специализированную стоянку.

Госавтоинспекции Челябинска напоминает, что в соответствии с техническим регламентом таможенного союза устройства, оборудованные электродвигателем номинальной максимальной мощностью более 0,25 кВт и (или) развивающие максимальную скорость более 50 км/ч, относятся к мототранспортным средствам категории L. Для управления такой техникой необходимо наличие специального права управления транспортным средством соответствующей категории («М» или «А»). Водитель электросамоката обязан соблюдать правила дорожного движения так же, как и водители мототранспорта.

«В городе усиливается контроль за электросамокатами, которые припаркованы на тротуарах и иных местах с нарушением правил остановки и стоянки транспортных средств. В соответствии с правилами дорожного движения такие транспортные средства подлежат эвакуации на специализированную стоянку», - добавила Алена Безменова.

За нарушение ПДД водителями электросамокатов, мощность которых превышает 0,25 кВт, водителям грозит административная ответственность. Водители подобных транспортных средств должны помнить об использовании защитной экипировки и мотошлемов. Движение таких транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено, они должны двигаться по правому краю проезжей части либо по полосе для велосипедистов.

Челябинцев просят быть осторожными при выборе средства передвижения для летних прогулок, ведь поездка на электросамокате с мощным двигателем может обернуться административным штрафом или лишением права управления транспортными средствами (всех категорий) за езду в состоянии опьянения или другие грубые нарушения ПДД РФ.

За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Это штраф в сумме от 5000 до 15000 рублей.

За управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права на управление транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в сумме 30000 рублей.

За управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения, не имеющим права управления либо лишенным права управления, предусмотрена административная ответственность в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или штраф в сумме 30000 рублей.