В Челябинске задержан угрожавший подростку на детской площадке мужчина

В Челябинске сотрудники полиции установили и задержали мужчину, угрожавшему подростку на детской площадке в Курчатовском районе.

Как оказалось, применением насилия юному горожанину грозил взрослый житель одного с ним микрорайона.

Как напоминают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в сети Интернет получило широкое распространение видео, на котором мужчина, находясь на детской площадке, угрожает подростку, при этом выражаясь нецензурной бранью.

Полицейские незамедлительно отреагировали на размещенную публикацию и приступили к установлению участников и обстоятельств инцидента.

Вскоре стражи порядка установили подростка, который был приглашен в отдел полиции вместе с законным представителем. Во время беседы полицейские узнали, что взрослый участник конфликта живет там же, что и подросток.

В ходе проведения дальнейших мероприятий полицейские установили личность героя видео. Мужчину задержали и доставили в районный отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».