19.09.2023
В Аргаяшском районе столкнулись два гиганта на колесах, водитель «КАМАЗа» погиб
19.09.2023
В Челябинске задержан мужчина, стрелявший в знакомого своего сына
19.09.2023
В Челябинске задержан угрожавший подростку на детской площадке мужчина
19.09.2023
«Добро согревает»: сантехники Челябинской области пришли на помощь 13 семьям и детям «Акварели»
19.09.2023
На перекрестке Металлургического района ограничили движение
19.09.2023
В Копейске осудили на десять лет мошенницу из агентства недвижимости «Вектор»
В Челябинске задержан угрожавший подростку на детской площадке мужчина
19.08.2021
Челябинские полицейские задержали пьяную молодежь за «избиение» скульптуры лакея на Кировке
27.06.2017
В Южноуральске старушка обматерила сотрудника скорой, который наступил ей на руку
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023