Челябинские полицейские задержали пьяную молодежь за «избиение» скульптуры лакея на Кировке

Челябинские полицейские задержали двух местных жителей, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносили удары по скульптуре лакея на Кировке.

Молодые люди были доставлены в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части первой статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Как рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина, каждому вынесен административный штраф в размере 500 рублей.

Правонарушители вину осознали, в содеянном раскаиваются.