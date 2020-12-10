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В Челябинске задержан водитель маршрутки, который ограбил пассажира

В Челябинске водитель маршрутного такси украл у пассажира сотовый телефон. А потом, воспользовавшись услугами мобильного банка, снял с его счета все деньги. Возбуждено уголовное дело.

В полицию Калининского района Челябинска обратился местный житель, который рассказал стражам порядка, что у него со счета сняты были все деньги. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

Также потерпевший сообщил, что ранее он или потерял сотовый телефон, или у него его украли.

«Полицейскими был задержан местный житель, который ранее неоднократно был судим за имущественные преступления. Было установлено, что потерпевший работает водителем маршрутного такси. Во время поездки подозреваемый похитил у него сотовый телефон, откуда в дальнейшем посредством мобильного банка перевел на свой счет денежные средства», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Водителю маршрутного такси грозит до шести лет лишения свободы.