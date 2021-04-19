В Челябинске задержаны шахтеры, похитившие золотосодержащий концентрат в Бурятии

В Челябинске сотрудники ГУ МВД области и регионального УФСБ задержали троих южноуральцев, которые вывезли из Бурятии золотосодержащий концентрат, стоимость которого оценивается в три миллиона рублей. Похищенное они планировали сбыть в столице Южного Урала, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Предварительно установлено, что злоумышленники, работая в шахте по добыче драгметаллов на территории Республики Бурятия, похитили золотосодержащий концентрат, стоимость которого оценивается на сумму более трех миллионов рублей. В дальнейшем они планировали сбыть похищенное в Челябинске, но по прибытию в столицу Южного Урала были задержаны правоохранителями», - прокомментировали в региональном полицейском Главке.

В ГСУ ГУ МВД по Челябинской области возбудили уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража) и по части 5 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга).

Всем троим избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас полицейские устанавливают дополнительные эпизоды хищения драгметаллов и возможных соучастников задержанных.