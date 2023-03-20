В Челябинске загорелась кондитерская фабрика рядом с ТК «Кольцо»

В Челябинске сегодня вечером, 20 марта, произошел пожар на кондитерской фабрике в районе ТК «Кольцо».

Как сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области, произошло возгорание в вентиляционном коробе на площади около пяти квадратных метров.

Самостоятельно здание покинули сорок человек, пострадавших нет.

На технологический процесс происшествие не повлияло, отметили в главном управлении МЧС по региону.

К настоящему моменту горение ликвидировано.