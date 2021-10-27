27.10.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 473 новых заболевших ковидом
27.10.2021
Бесправника из Озерска, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП, отправили в СИЗО
27.10.2021
12-летняя девочка из поселка Роза призналась в убийстве отчима
27.10.2021
В Челябинске загорелся трамвай седьмого маршрута
27.10.2021
Онлайн-кинотеатрам могут запретить показывать сериалы с нецензурной лексикой
27.10.2021
.В Германии закончилась эпоха Ангелы Меркель
В Челябинске загорелся трамвай седьмого маршрута
20.10.2021
Правительство Челябинской области и «Синара» заключили концессию по троллейбусной сети
14.10.2021
Через четыре года челябинские трамваи смогут развивать скорость до 25-ти километров в час
14.10.2021
Александр Егоров считает число ДТП на трамвайных путях в Челябинске катастрофическим
14.10.2021
В Челябинске изменятся маршруты движения трамваев №17 и №20
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021