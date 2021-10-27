В Челябинске загорелся трамвай седьмого маршрута

В Челябинске сегодня, 27-го октября, загорелся трамвай седьмого маршрута.

Пожар в вагоне случился, когда «семерка» находилась на перекрестке улицы Российской и проспекта Победы.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, в трамвае произошло замыкание электропроводки, что привело к возгоранию на площади один квадратный метр.

Пожарным с пламенем бороться не пришлось – горение в вагоне пассажирского электротранспорта было ликвидировано с помощью огнетушителя до прибытия сотрудников чрезвычайного ведомства.

Пассажиры также самостоятельно эвакуировались из загоревшегося трамвая до прибытия пожарных подразделений.

При инциденте никто не пострадал, отмечают в пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области.