В Челябинске женщина хотела спрыгнуть с третьего этажа

В Челябинске сотрудники МЧС выезжали на сообщение о том, что женщина хочет спрыгнуть с третьего этажа.

ЧП произошло сегодня, первого февраля в доме по улице Карпенко, 32. Прохожие заметили женщину, которая хотела спрыгнуть с третьего этажа. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Данное сообщение нам поступило. На место выезжали специалисты МЧС. Наша помощь не понадобилась. С женщиной работали правоохранительные органы», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

По неподтвержденной пока информации, у женщины есть проблемы со с здоровьем, поэтому ее родственники запирают в квартире.