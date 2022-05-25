В челябинских магазинах нашли фальсифицированное сливочное масло

Фальсифицированное сливочное масло продавали в крупной челябинской торговой сети. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. В апреле 2022 года в рамках пищевого мониторинга сотрудники ведомства отобрали с прилавка магазина пробу сливочного масла и направили на лабораторное исследование.

Оказалось, что сливочное масло, которое выпускал челябинский предприниматель Тимошкин, содержало жиры немолочного происхождения.

За выпуск в оборот продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных санитарных правил и норм, Управление Россельхознадзора объявило индивидуальному предпринимателю предостережение. Бизнесмену рекомендовали усилить контроль за исполнением требований Технического Регламента, не вводить покупателей в заблуждение и наладить выпуск масла в соответствии с данными, указанными на маркировке.

Информация о реализации фальсифицированной продукции была доведена до руководства торговой сети. Также данные сведения в ближайшее время будут размещены на сайте Роспотребнадзора в разделе «Сведения о фактах нарушения требований технических регламентов».