В челябинском СИЗО покончил с собой убийца младенца, который вместе со своей жительницей убил ее семимесячного сына, а потом – также на пару с матерью малыша – сбросил тело убитого ребенка в реку Миасс.

Напомним, приговор 29-летнему челябинцу Калининский районный суд южноуральской столицы вынес 26-го ноября текущего года, приговорив его к девяти годам и 11-ти месяцам колонии строгого режима. Его 24-летняя сожительница, мать малыша (после убийства она заявила в правоохранительные органы о похищении ребенка), получила девять лет колонии общего режима.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, подследственный 1991-го года рождения был обнаружен мертвым в следственном изоляторе №1 27-го ноября. Предварительная причина смерти: суицид.

«На место происшествия незамедлительно прибыли медицинские работники режимного учреждения. Были проведены реанимационные мероприятия, но они результатов не дали», - сообщили в региональном ГУФСИН.

В настоящее время по факту смерти следственно-арестованного сотрудники аппарата главного управления ФСИН России по Челябинской области проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следственные органы СК также проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.