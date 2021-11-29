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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В челябинском СИЗО покончил с собой убийца младенца

 В челябинском СИЗО покончил с собой убийца младенца, который вместе со своей жительницей убил ее семимесячного сына, а потом – также на пару с матерью малыша – сбросил тело убитого ребенка в реку Миасс.

Напомним, приговор 29-летнему челябинцу Калининский районный суд южноуральской столицы вынес 26-го ноября текущего года, приговорив его к девяти годам и 11-ти месяцам колонии строгого режима. Его 24-летняя сожительница, мать малыша (после убийства она заявила в правоохранительные органы о похищении ребенка), получила девять лет колонии общего режима.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, подследственный 1991-го года рождения был обнаружен мертвым в следственном изоляторе №1 27-го ноября. Предварительная причина смерти: суицид.

«На место происшествия незамедлительно прибыли медицинские работники режимного учреждения. Были проведены реанимационные мероприятия, но они результатов не дали», - сообщили в региональном ГУФСИН.

В настоящее время по факту смерти следственно-арестованного сотрудники аппарата главного управления ФСИН России по Челябинской области проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следственные органы СК также проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Автор: Евгения Александрова
ГУФСИН
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29.11.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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25.11.2021 11:44

ЗСО Челябинской области утвердило свою половину нового состава облизбиркома

25.11.2021 11:32

В Сосновском районе Челябинской области – новый прокурор

25.11.2021 11:04

В Историческом музее открылась выставка в честь столетия челябинского театра драмы

25.11.2021 10:59

В Челябинской области смягчат условия получения звания ветеран труда региона

25.11.2021 10:39

Опасный путь в школу: в Чурилово украдено 35 решеток ливневой канализации, установленных на новой дороге

25.11.2021 10:28

Путин поручил проанализировать, как вакцинация влияет на показатели смертности и продолжительности жизни

25.11.2021 09:51

С поездом не поспоришь

25.11.2021 09:47

Владимир Путин рассказал подробности своей ревакцинации и о самочувствии