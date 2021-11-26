26.11.2021
В Челябинске вынесли приговор сожителям-детоубийцам
26.11.2021
В Челябинске отключили светофоры на трех перекрестках
25.11.2021
Главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман отмечен Благодарностью главы Совфеда
25.11.2021
Суд оставил Ивана Белавкина под арестом
25.11.2021
В Челябинске по факту кражи канализационных решеток рядом со школой возбуждено уголовное дело
25.11.2021
Официальный сервисный центр Whirlpool Corporation открыл свои двери жителям Екатеринбурга
В Челябинске вынесли приговор сожителям-детоубийцам
20.12.2018
Арестована жительница Уйского района, зверски распотрошившая годовалого сына
07.03.2018
Прокурор не согласился с прекращением уголовного дела в отношении матери из Чебаркуля, утопившей свою дочь в туалете
02.03.2018
Жительница Чебаркульского района, утопившая новорожденную дочь в уличном туалете, избежала наказания
22.12.2017
В Челябинске подросток задушил 2-летнего племянника
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021