В Челябинске вынесли приговор сожителям-детоубийцам

В Челябинске вынесли приговор убийцам грудного ребенка: 29-летний горожанин отправился за решетку на девять лет и 11 месяцев (наказание он будет отбывать в колонии строгого режима), его 24-летняя сожительница, мать малыша, получила девять лет колонии общего режима.

Калининский районный суд признал челябинцев виновными по части четвертой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следствием и судом установлено, что в октябре прошлого года в квартире одного из домов южноуральской столицы осужденные нанесли несколько ударов в область головы семимесячного сына девушки, ставших причиной его смерти. Затем парочка решила избавиться от тела малыша, сбросив его в реку Миасс.

После совершения преступления мать обратилась в правоохранительные органы с заявлением о похищении ребенка.