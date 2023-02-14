В Челябинской области доценту кафедры ВУЗа предъявлено обвинение в получении взятки

Доценту кафедры теории и методики спортивных игр Уральского госуниверситета физической культуры Татьяне Глебко предъявили обвинение в получении взятки более чем 80 тысяч рублей.

По данным следствия, в течение 2019-2020 годов обвиняемая получила взятки от студента за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления.