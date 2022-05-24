В Челябинской области ФСБ пресекла серьезное коррупционное преступление

Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) признал коммерческого директора одного из акционерных обществ виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью пятой статьи 291 УК России «Дача взятки в особо крупном размере».

Виновному в коррупционном преступлении, которое пресекли сотрудники регионального управления ФСБ, назначено наказание в виде штрафа в сумме три с половиной миллиона рублей.

«Виновный с 2016-го по 2018-й год передавал взятки в виде денег на общую сумму более 1,8 миллиона рублей главному технологу муниципального предприятия за обеспечение заключения и исполнения муниципальных контрактов на поставку оборудования в нарушение конкурсных процедур», - сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

Уголовное дело в отношении должностного лица муниципального предприятия рассматривается в суде.