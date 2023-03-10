В Челябинской области лавиной накрыло частный дом вместе с огородом

На крайнем западе Челябинской области, в поселке Чапаевский Аши, один из домов частного сектора оказался накрыт снежной массой.

Как отмечают в поисково-спасательной службе региона, Аша расположена у подножья хребта Каратау, который каждый год обильно засыпает снегом. Однако только в этом году объем снега набрал «критическую массу».

Защитная траншея, предварительно прорытая перед участками, смогла отвести значительную часть снежной массы в сторону от домов, но одно из домовладений все же накрыло лавиной. Под сошедшим с горы снегом практически полностью скрылись огород, все надворные постройки и задняя часть жилого частного дома.

В целях предупреждения угрозы очередного схода лавин спасатели Усть-Катавского отряда провели работы по принудительному спуску снега со скальных участков. В обвязках и альпинистском снаряжении спасатели при помощи специально изготовленных резаков-лопат подрезали снежные «шапки» со всех опасных участков каменной скалы. За день противолавинных работ были очищены три уровня хребта общей протяженностью свыше трехсот метров.

«В зависимости от обстановки, спасатели проводят подобные работы до нескольких раз за сезон. На сегодняшний день угрозу схода лавин наши спасатели предотвратили не только в Аше, но и в городе Миньяре, где в непосредственной близости от горы Ягодная проходит дорога к горнолыжному комплексу», - отметили в поисково-спасательной службе Челябинской области.