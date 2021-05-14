В Челябинской области мать закопала младенца на кладбище

В Челябинской области в Катав-Ивановске у женщины умер новорожденный ребенок. Тело сына она закопала на кладбище, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР региона Владимир Шишков.

Тело новорожденного мальчика нашли в мае.

«По предварительным данным, в апреле текущего года у жительницы Катав-Ивановска, после домашних родов умер новорожденный сын, тело которого она закопала на кладбище. Женщина не состояла на учете медиков», - сказал Шишков.

Тело ребенка направили на судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. По факту обнаружения мертвого младенца начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Проведение проверки взял на контроль руководитель следственного управления СКР региона.