В Челябинской области на озере Комкуль погибли четыре рыбака

На озере Комкуль, около деревни Бурино (Кунашакский район, Челябинская область) погибли четыре рыбака. Вчера, шестого апреля, они провалились под лед.

Свидетели случившегося рассказывают, что двое из мужчин сразу пропали из поля зрения.

«К месту ЧП выехали спасатели двух отрядов областной ПСС из Челябинска и Кыштыма. Группировка была усилена сотрудниками областной службы спасения на водах и аэролодкой», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

В 500 метрах от берега объединенной команде спасателей с аэролодки при помощи «кошек» были обнаружены тела троих погибших, поиск четвертого рыбака вечером шестого апреля еще продолжался.

Поисковые работы шестого апреля продолжались и в Агаповском районе в районе поселка Гумбейка. Днем ранее, пятого апреля, на речку Гумбейка выехал на рыбалку мужчина. После того, как он перестал выходить на связь, обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям.

Позже, в камышах, на берегу реки была обнаружена перевернутая лодка, но судьба самого рыбака до сих пор остается неизвестной. Поиски ведутся на суше и на воде.