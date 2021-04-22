В Челябинской области накрыли группу мошенников, похитивших миллион рублей

В Челябинской области сотрудники полиции пресекли деятельность преступной организации, участники которой, по версии следствия, похищали деньги под предлогом бронирования мест отдыха в приморских пансионатах, продажи автошин, топливных карт и автозапчастей. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

Установлено, что 31-летний южноуралец создал преступную организацию, в которую вошли 15 соучастников от 20 до 32 лет. Все они жители Челябинской, Курганской и Московской областей.

«Между членами преступного сообщества обязанности были строго распределены. Руководитель определял специализацию организованных групп, входящих в сообщество, и отдельных ее членов, координировал их действия, разрабатывал планы, создавал условия для совершения преступлений и осуществлял раздел незаконных доходов между участниками. Установлено 24 эпизода противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, превысила один миллион рублей», - сообщили в региональном полицейском Главке.

В ГСУ ГУ МВД по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и по факту организации преступного сообщества или участие в нем (ч.1, ч.2 ст. 210 УК РФ).

Организатора и двоих фигурантов уголовного дела отправили под стражу. К другим соучастникам применили иные меры пресечения.

«Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности участников преступного сообщества», - добавили в ГУ МВД области.