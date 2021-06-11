В Челябинской области поджигателю BMW X5 вынесли приговор

В Челябинской области Трехгорный городской суд вынес приговор жителю, который умышленно поджег чужой автомобиль BMW X5. Ущерб составил более миллиона рублей.

«Суд установил, что в июле 2019 года в ночное время подсудимый с целью умышленного уничтожения автомобиля марки BMW X5, находясь во дворе многоквартирного жилого дома, при помощи бензина поджог колесо автомобиля, что повлекло за собой его возгорание. В результате преступных действий потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Во время предварительного следствия поджигатель говорил, что у него есть алиби, и якобы он не причастен к уничтожению машины.

Гособвинитель представил доказательства, в том числе и результаты экспертиз, которые подтвердили причастность мужчины к поджогу.

Его признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшим причинение значительного ущерба, путем поджога (ч.2 ст.167 УК РФ). И приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

С мужчины также взыскали сумму причиненного ущерба.