В Челябинской области поезд смертельно травмировал мужчину

В понедельник, пятого июня 2023 года, был смертельно травмирован мужчина на перегоне разъезд №6 - Пост 132 км Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«Пятого июня на перегоне разъезд №6 - Пост 132 км машинист поезда увидел человека на путях, подал сигнал большой громкости, применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось», - сообщили в ЮУЖД.

В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что пассажирский электропоезд N6258 сообщением Каменск-Уральский - Челябинск травмировал мужчину, личность которого в настоящее время устанавливается. Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью.

Южно-Уральская железная дорога приносит свои соболезнования родным и близким погибшего.

На место происшествия выехал Челябинский транспортный прокурор. По данному факту надзорным ведомством организована прокурорская проверка.