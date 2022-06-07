07.06.2022
Николай Валуев сыграет в футгольф с челябинскими депутатами
07.06.2022
В Челябинской области поезд столкнулся с бульдозером, произошел сход вагонов
06.06.2022
В Челябинске продлили ограничение движения «пятерки» и «шестерки» по улице Горького
06.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на седьмое июня
06.06.2022
Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди
06.06.2022
На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека
В Челябинской области поезд столкнулся с бульдозером, произошел сход вагонов
03.06.2022
В воскресенье зал ожидания железнодорожного вокзала Челябинск превратится в театральную сцену
31.05.2022
Благотворительная акция «Коробка храбрости» прошла на Южно-Уральской железной дороге
27.05.2022
В 2022 году на ЮУЖД отремонтируют 19 железнодорожных переездов
20.05.2022
«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022