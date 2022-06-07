В Челябинской области поезд столкнулся с бульдозером, произошел сход вагонов

В Челябинской области накануне вечером, шестого июня, грузовой поезд столкнулся с бульдозером, водитель которого получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

Кроме того, в результате столкновения поезда и спецтехники случился сход трех вагонов. При этом движение поездов не задерживалось.

Как сообщает пресс-центр Уральской транспортной прокуратуры, ЧП произошло на втором железнодорожном пути станции Флюсовая. Движущийся состав столкнулся с бульдозером, когда тот работал на соседнем пути.

В целях координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал транспортный прокурор Златоуста.

В настоящее время надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также трудового законодательства.