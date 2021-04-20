В Челябинской области полицейский спас провалившуюся в коллектор собаку

В Кыштыме (Челябинская область) стажер по должности участкового полиции МО МВД Максим Саблин пришел на помощь собаке, которая провалилась в глубокий колодец. Животное пытались спасти местные жители, но перепуганный пес не подпускал никого к себе.

Собаку в колодце заметили жители Кыштыма.

«Неравнодушные прохожие хотели помочь животному выбраться, но из-за глубины колодца это не представлялось возможным, к тому же крупная собака рычала и лаяла, - рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. - Тогда граждане разместили информацию в социальных сетях и обратились в различные службы, в том числе в дежурную часть кыштымской полиции с просьбой помочь спасти пса, который боится людей».

Максим Саблин приехал на место и спустился в колодец. Сначала он накормил голодного пса, который пробыл в коллекторе семь часов с момента его обнаружения. После этого он обвязал собаку автомобильным тросом и вместе с помощниками вытащил ее из «западни».