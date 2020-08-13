В Челябинской области пользователи соцсетей открыто предлагают свои услуги по убийству животных.

Вчера, 12-го августа, в группе "Халтура Челябинск. Услуги. Работа" в ВКонтакте появился пост следующего содержания: "Ищу людей для отлова двух больших собак (невозможно зайти домой , сидят у подъезда или в подъезде).

Автор данного сообщения (анонимного) просит ОТЛОВИТЬ, но не УБИТЬ, однако тут же нашлись желающие именно УБИТЬ - за весьма скромную цену.

Некий пользователь Жека Бабин (судя по странице в ВК - копейчанин) написал, что готов застрелить собак за две тысяч рублей. Получается, по тысяче за одну отнятую жизнь. Нашелся у животных и защитник, который вспомнил, что один такой "стрелок" потом в туалете прятался - от полиции.

Два человека отреагировали в комментариях очень лаконично, указав аналогичную сумму - две тысячи рублей, но не уточнив, за что именно они хотят заработать деньги - за отлов, о чем просит автор поста, или за что-то другое. Тем временем, фраза: "2000 рублей, очень быстро" - наталкивает на определенные мысли.

Еще один пользователь просто указал свой номер. И вряд ли это кто-то из "Гуманного отлова" или из "Доброго отлова", то есть явно не зоозащитник.

Для автора поста: отловом животных в Челябинске - с последующей передачей в приют - занимается организация "Урал-Мегвэй", выигравшая муниципальный контрат. Никаких отстрелов быть не может - это ужасное прошлое нашей страны. Сегодня в России действует новое законодательство: государство на пути к гуманизации общества.

Убийство животного - уголовно наказуемое деяние, ответственность наступает по статье 245 УК РФ - если южноуральцы, предлагающие свои услуги по отстрелу собак, этого не знают, полиция их просветит.

Администратором сообщества "Халтура Челябинск. Услуги. Работа" неплохо бы начать фильтровать содержимое своей группы: сейчас здесь люди открыто пишут о готовности совершить преступление - и даже называют цену.