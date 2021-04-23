В Челябинской области пьяная девушка на машине ВАЗ протаранила столб и забор

В Троицке (Челябинская область) 26-летняя девушка, управляя машиной ВАЗ-211240, учинила пьяное ДТП. В аварии пострадала как сама автоледи, так и ее 33-летний пассажир.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, авария случилась 22 апреля в 4.20 в Троицке около дома №116 на улице Жданова.

По предварительным данным, пьяная девушка неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением и сначала врезалась в опору электропередач. А после машину отбросило в забор.

Прибывшим спасателям пришлось деблокировать пострадавших из покореженного автомобиля.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир, мужчина 33 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы. Оба они - жители Троицка», - сказали в УГИБДД региона.

По данным ГИБДД, стаж автоледи идет с января 2021 года. До ДТП девушку к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекали. После аварии в отношении водителя возбудили административное дело по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

Видео: УГИБДД по Челябинской области