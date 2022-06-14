В Челябинской области случился сход локомотива, проводится проверка

В Челябинской области сегодня, 14-го июня, около четырех часов утра на подъездном пути к предприятию ОАО «Челябоблтоппром» станции Аргаяш при проведении маневровых работ произошел сход локомотива (без опрокидывания).

О случившемся сообщает Уральская транспортная прокуратура, отмечая, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В результате схода локомотива никто не пострадал, габарит пути не был нарушен, инфраструктура - не повреждена.

Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.