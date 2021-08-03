В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали сотрудника СБУ

УФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ России по Марий-Эл в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли контрабанду в Украину продукции военного назначения - головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса.

Как сообщили в УФСБ по Челябинской области, а процессе предварительного следствия были обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о принадлежности задержанного к деятельности службы безопасности Украины. При осуществлении противоправной деятельности мужчина использовал подложные документы, псевдонимы, применял меры конспирации.

Решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл гражданин Украины признан виновным и приговорен к трем годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.