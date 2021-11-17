В Челябинской области в разгар карантина по африканской чуме свиней замечены потенциально опасные «пятачки»

Россельхознадзор рекомендует главам Уйского, Чебаркульского и Чесменского районов Челябинской области, в которых замечены бесхозно пасущиеся свиньи, устранить нарушения ветеринарно-санитарных правил и норм: в регионе еще не окончен карантин по африканской чуме свиней, а в охотхозяйствах данных территорий уже замечены бесконтрольно разгуливающие животные.

Кроме того, управление Россельхознадзора обратилось в министерство экологии Челябинской области с просьбой - в рамках охраны, федерального надзора и регулирования использования животного мира и их среды обитания - произвести отстрел бесхозных свиней.

В надзорном ведомстве сообщают, что факты выгульного содержания животных в охотничьих угодьях «Уйское» (недалеко от поселка Лесной Уйского района), «Чесменское» (недалеко от поселков Порт-Артур, Баландино Чесменского района), «Чебаркульское» (недалеко от деревень Половинка, Крыжановка, Уштаганка Чебаркульского района) были проверены в ноябре текущего года.

В ходе проверок установлено, что свободно разгуливающие домашние свиньи не имеют средств идентификации (бирок, татуировок, ошейников, колец), вследствие чего установить их владельцев не представляется возможным.

Как отмечает пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, такой бесконтрольный выпас свиней, когда возможен их контакт с дикими кабанами, может привести к ЧП.

По ее словам, неустановленные владельцы животных нарушают закон РФ «О ветеринарии», а также «Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации», которыми разрешается либо безвыгульное содержание свиней, либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами, исключающий их контакт с другими животными, включая птиц.

Кроме того, нарушен пункт 18 статьи 3 закона Челябинской области «Об административных правонарушениях», согласно которому запрещен выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования населенных пунктов, занятых газонами, цветниками и травянистыми растениями.

Россельхознадзор предупреждает: в связи со сложной эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней в РФ и в Челябинской области, где в октябре текущего года было зарегистрировано четыре очага (в личных подсобных хозяйствах южноуральцев и подсобном хозяйстве федерального казенного учреждения), такое бесконтрольное содержание свиней и их свободный выпас на территории муниципальных образований и охотхозяйств может привести к возникновению и распространению опасного инфекционного заболевания.