В Челябинской области в выходные утонули несколько человек

В Челябинской области в минувшие выходные утонули три человека, тело еще одного утонувшего южноуральца найдено в понедельник, десятого июля.

В субботу, восьмого июля, на одном из стихийных пляжей в районе поселка Полетаево два человека, купавшихся в реке Миасс, попали в водоворот: 16-летнего юношу успели спасти очевидцы, а его 50-летний отец выплыть на поверхность не сумел. Тело погибшего было обнаружено в 15 метрах от берега в воскресенье, девятого июля.

Как рассказали водолазы мобильного отряда поисково-спасательной службы региона, именно в этом месте на дне реки оказалась яма глубиной более пяти метров, дно здесь – заилено и завалено затопленными стволами деревьев и полуразрушенными конструкциями мостовых опор.

Еще один мужчина, житель Миасса 1969 года рождения, утонул в пруду Светлый. Его тело спасатели искали почти пять часов, обследовали водоем с помощью «кошек» и обнаружили утонувшего в глубоком придонном слое ила.

В Аргаяшском районе, в деревне Большая Усманова, в местном водоеме также утонул мужчина, тело которого местные жители сумели самостоятельно достать из воды до прибытия дежурной смены.

Как сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области, еще один человек сегодня, десятого июля, обнаружен погибшим в селе Архангельское. Он утонул в реке Биргильда.