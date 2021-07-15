В Челябинской области водитель, сбивший лося, заплатит крупный штраф

Сегодня, 15 июля, на объездной дороге, в районе поселка Кременкуль, под колеса «Газели» попал лось. В результате ДТП животное погибло.

По словам водителя, лось выбежал на дорогу внезапно и оказался вблизи автомобиля. Мужчина не успел среагировать и сбил животное.

«На место происшествия оперативно выехали сотрудники министерства экологии. В ходе осмотра зафиксирован факт травмирования животного в результате ДТП. Прибывший на место происшествия ветеринарный врач констатировал смерть животного от полученных травм», - прокомментировал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Министерство экологии Челябинской области в качестве возмещения вреда, причиненного объектам животного мира, взыскало 80 тысяч рублей с виновника ДТП и его страховой компании.