В Челябинской области водолазы достали со дна озера тело мужчины

В Увельском районе Челябинской спасатели-водолазы нашли в озере на глубине двух метров тело мужчины.

Вчера, 26 июля, сотрудники полиции обратились за помощью к спасателям, чтобы те обследовали водоем в Увельском районе для поисков пропавшего мужчины.

Поделиться

Как сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, в тот же день на месте работали спасатели-водолазы Троицкого отряда ПСС Челябинской области. Они обследовали озеро Дуванкуль.

«Мужчину нашли в 200 метрах от берега на глубине двух метров», - сообщили в пресс-центре ПСС Челябинской области.

Фото: ПСС Челябинской области