27.07.2021
«Ева» поможет абонентам МегаФона не пропустить важные звонки
27.07.2021
В Челябинске портит экологию предприятие, занимающееся утилизацией медицинских отходов
27.07.2021
СК возбудил уголовное дело по факту смерти подростка от удара током
27.07.2021
В Челябинской области регистрируется рост ковидных пневмоний
27.07.2021
В Челябинской области водолазы достали со дна озера тело мужчины
27.07.2021
В Челябинске вандалы разгромили Успенское кладбище
В Челябинской области водолазы достали со дна озера тело мужчины
10.06.2021
Спасатели Златоуста заступают на дежурство на туристических маршрутах
13.05.2021
В Миассе спасатели помогли «скорой» эвакуировать тяжело раненного пациента
13.05.2021
В Златоусте на улице нашли боевой снаряд
09.05.2021
Найдено тело рыбака, пропавшего неделю назад на Шершневском водохранилище
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021