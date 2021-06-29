В Челябинской области за взятки будет судить экс-полицейского и директора автошколы

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора автошколы и бывшего старшего государственного инспектора МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, обвиняемых в получении взяток за выдачу водительских прав без сдачи экзаменов. В уголовном деле порядка 160 эпизодов.

По данным следствия, обвиняемые в течение 2018-2019 годов получали взятки от южноуральцев, проходивших обучение в автошколе, за обеспечение сдачи экзамена на знание правил дорожного движения, а также за получение свидетельств об обучении в автошколе без его фактического прохождения. Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Установлена причастность обвиняемых к совершению более 160 преступных эпизодов, сумма незаконно полученных денежных средств составила более восьми миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.