21.07.2021
В Магнитогорске задержан мужчина, устроивший разбойное нападение
21.07.2021
В Аргаяшском районе полиция пресекла продажу немаркированной алкогольной и табачной продукции
21.07.2021
В Челябинской области за взятку задержан замдиректора промышленного предприятия
21.07.2021
В Челябинской области в красивую дату августа обещают свадебный бум
21.07.2021
В Челябинской области выпускники все чаще сдают информатику
21.07.2021
15% на семью: в Госдуме установят предел по субсидиям за коммуналку
В Челябинской области за взятку задержан замдиректора промышленного предприятия
21.07.2021
Облсуд оставил гендиректора «Челябинского авиапредприятия» под домашним арестом
15.07.2021
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
07.07.2021
Обнародованы кадры задержания террористической ячейки в Челябинске
06.07.2021
Экс-мэра Челябинска Тефтелева оставили в колонии строгого режима
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
19.07.2021
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021