В Челябинской области за взятку задержан замдиректора промышленного предприятия

В Челябинской области за взятку в размере более одного миллиона задержан замдиректора промышленного предприятия. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР России по Челябинской области.

По данным источника в силовых структурах, речь идет о сотруднике АО «Завод пластмасс».

По версии следствия, подозреваемый в течение последних трех лет получил взятку в размере более одного миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного выполнения работ по вывозу металлического лома.

«Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.