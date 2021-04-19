В Челябинской области задержан бывший замначальника отдела полиции

В Челябинской области бывший заместитель начальника ОМВД России по Каслинскому району задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). По версии следствия, подчиненные отдавали ему свои деньги, которыми он распорядился по своему усмотрению.

«По данным следствия, подозреваемый в период 2020 года получил от подчиненных сотрудников денежные средства, в виде части ранее выплаченных им премий, которыми он распорядился по собственному усмотрению. За указанный период подозреваемому передали более 38 тысяч рублей», - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД региона осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.