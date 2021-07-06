06.07.2021
Челябинское УФАС возбудило два дела на МКУ из-за парковок
06.07.2021
«Вовка из Сороковки» Озёрского театра кукол - победитель конкурса «Росатома»
06.07.2021
В Челябинске силовики нашли 28 закладок с героином
06.07.2021
ВТБ Лизинг стал партнером спецтехники Амкодор, КМЗ, МТЗ в Кургане
06.07.2021
В Челябинске пожарные спасли из задымленной квартиры детей
06.07.2021
В Челябинской области за сутки умерло 13 пациентов с ковидом
В Челябинской области задержаны члены террористической организации
29.06.2021
В Копейске за взятку задержан главный инженер водоканала
24.06.2021
Выполняла план продаж: в Магнитогорске будут судить директора компании, оказывающей услуги связи
22.06.2021
Юноша из Коркино посягнул на святое: реабилитация фашизма в России не пройдет
03.06.2021
ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
02.07.2021
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021