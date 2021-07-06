В Челябинской области задержаны члены террористической организации

В Челябинской области задержаны местные жители, подозреваемые в участии в деятельности запрещенной террористической организации. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Челябинской области.

«По версии следствия, в 2021 году подозреваемые принимали участие в деятельности запрещенной террористической организации, проводили занятия по распространению ее идеологии. В ходе обысков следователями СК изъято большое количество печатных материалов, запрещенных к распространению на территории Российской Федерации», – рассказали в пресс-службе.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются лица, причастные к преступной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения.