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В Челябинской области завели 9 уголовных дел по материалам проверок КСП

Происшествия
Сегодня, 12:14
Автор: 
Любовь Юрина

За первое полугодие 2020 года в Челябинской области завели девять уголовных дел по материалам проверок Контрольно-счетной палаты региона.

Так, по материалам проверки КСП Копейский отдел СКР возбудил уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). В ходе проверки аудиторами установлены факты оплаты невыполненных работ по благоустройству дворовых территорий Копейска в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сред» по муниципальному контракту между МУ Копейского городского округа «Городская служба заказчика» и ООО «Капитал».

Бюджету причинен ущерб на сумму более четырех миллионов рублей. Следственные органы выясняют, есть ли состав мошенничества в установленных фактах.

Всего в региональные правоохранительные органы направлено 23 материала по результатам проведенных мероприятий.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в КСП, за шесть месяцев аудиторами завершены 49 аналитических проверок, в том числе 33 внешние проверки бюджетной отчетности главных администраторов средств областного бюджета и территориального фонда обязательного медицинского страхования области.

Объем проверенных бюджетных средств превысил 8 миллиардов рублей, в том числе проведена проверка ХП «Конгресс-холл» с объемом средств 3,2 миллиарда рублей

Было выявлено 2 тысячи 149 нарушений в финансово-бюджетной сфере. Установлено 15 фактов нецелевого расходования 6,7 миллиона бюджетных рублей. Неэффективно были потрачены 376 миллионов рублей. Выявлено 634 нарушения законодательства о бухгалтерском учете на сумму 1,9 миллиарда рублей. Обнаружено 668 фактов несоблюдения требований действующего бюджетного законодательства на 1,4 миллиарда рублей, а также 230 нарушений в контрактной сфере на 215,2 миллиона рублей.

В результате работы региональной КСП в первом полугодии был возмещен нанесенный областному бюджету ущерб в размере 7,2 миллиона рублей, в местные бюджеты – 0,8 миллиона, организациям – 0,4 миллиона.

Кроме того, проведены 115 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 108 финансово-экономических экспертиз региональных законопроектов, нормативных правовых актов органов и госпрограмм области.

По нарушениям, выявленным в прошлые годы возмещено 13,3 миллиона рублей, в том числе в местные бюджеты – 7,3 миллиона.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Контрольно-счетная палата Челябинской области
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