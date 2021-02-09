В челябинской школе детям выдали просроченное молоко

В Челябинске родители учащихся школы №116 пожаловались на просроченное молоко, которое выдали их детям. Снимки продукции с указанием срока годности обнародовали в соцсетях.
«Сегодня моей дочери в школе №116 дали просроченное молоко! Проверьте у своих детей», - написал обеспокоенный родитель в группе «Вконтакте» «В Чурилово | Челябинск», уточнив, что у ребенка было расстройство желудка.
На упаковке указано, что молоко произведено первого мая 2020 года. Использовать его можно до первого ноября 2020 года.
В комментариях к посту выяснилось, что и другим детям досталось молоко с истекшим сроком годности.
«Спасибо, что предупредили. У нас тоже просрочка», - написала мать одного из учащихся.
В пресс-службе администрации Челябинска озвучили, что от просроченного молока никто не пострадал. Директор школы проводит проверку.