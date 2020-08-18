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В Чурилово дети чуть не пустили под откос грузовой поезд

Происшествия
Сегодня, 12:26
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Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники транспортной полиции Челябинска задержали детей, которые накладывали камни на рельсы. Машинист поезда вовремя это заметил и успел затормозить, иначе бы состав ушел под откос.

В дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что машинист грузового поезда на перегоне Чурилово – Полетаево увидел группу детей, которые накладывали посторонние предметы на рельсы.

«Сотрудники транспортной полиции, прибывшие на место, установили несовершеннолетних жителей Челябинска от 7-ми до 14-ти лет, которые гуляли вблизи железнодорожного полотна и в какой-то момент решили положить на рельсы посторонние предметы перед приближающимся поездом и посмотреть, что будет, когда состав проедет по камням», - рассказала сотрудник пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

С детьми были проведены беседы, а вот их родителей стражи порядка привлекли к административной ответственности по части первой статьи 5.35 КоАП Российской Федерации - «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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