В Чурилово грузовой поезд сбил пьяного мужчину

В Челябинске сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства травмирования мужчины грузовым поездом. Он сидел на насыпи на железнодорожных путях в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Вечером восьмого марта в дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на шестом пути станции Чурилово Южно-Уральской железной дороги травмирован мужчина.
«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили 47-летнего жителя Челябинска, который в состоянии сильного алкогольного опьянения сидел на насыпи в габарите пути. Машинист грузового состава, увидев человека в опасной близости от приближающегося поезда, подал громкий сигнал и применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и общим переохлаждением доставлен в одну из больниц города Челябинска.
В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.