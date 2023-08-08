В ДТП на трассе в Карталинском районе погибла девочка-подросток

В Карталинском районе (Челябинская область) вечером седьмого августа произошла смертельная авария, жертвой которой стала девочка-подросток 2007 года рождения: она скончалась от полученных травм при транспортировке в больницу Карталов.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП произошло в 17 часов 50 минут на 146-м километре автодороги Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды.

Водитель 2000 года рождения на «Ладе Гранте», выезжая со второстепенной дороги на главную и не уступив ехавшим по ней автомобилям, совершил столкновение с двумя иномарками «Хендай», которыми управляли мужчины 1958 и 1983 годов рождения.

При столкновении юная пассажирка «Лады Гранты» получила смертельные травмы.