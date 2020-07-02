В Еманжелинске будут судить воров кормов для животных
Прокуратура Еманжелинска (Челябинская область) направила в суд уголовное дело в отношении преступной группы из пяти человек, совершившей хищение кормовых витаминов стоимостью более пяти миллионов рублей.
По версии следствия обвиняемые в апреле текущего года при помощи одной из обвиняемых, работающей сторожем, проникли на территорию ООО «Агрофирма Ариант», где со склада похитили и вывезли более 600 килограммов витаминов для животных общей стоимостью 5,4 миллиона рублей.
Похищенное имущество изъято и возвращено собственнику сотрудниками полиции. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.
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