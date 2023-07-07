07.07.2023
Еще в трех дворах Челябинска закончили формировать комфортную среду
07.07.2023
В Еманжелинском районе опрокинулся грузовик, пассажир умерла в больнице
07.07.2023
В Кунашакском районе «Мазда» врезалась в «Ладу», водитель которой погиб на месте
06.07.2023
В Челябинске стартовал трудовой проект студенческих медицинских отрядов «Клиника»
06.07.2023
Наталья Котова оценила подготовку образовательных учреждений Челябинска к новому учебному году
06.07.2023
У курчатовцев появились собственные «Гавайи»
В Еманжелинском районе опрокинулся грузовик, пассажир умерла в больнице
08.05.2023
В Магнитогорске водитель легковушки насмерть сбил женщину на переходе
02.05.2023
На трассе Челябинск – Троицк автомобилистка погибла в столкновении с машиной дорожников
20.02.2023
На М-5 в Челябинской области при столкновении с грузовиком погибла пассажир легковушки
25.01.2023
Возбуждено второе уголовное дело по смертельному ДТП с участием автобуса в Челябинске
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023