В Еманжелинском районе опрокинулся грузовик, пассажир умерла в больнице

В Еманжелинском районе Челябинской области вечером шестого июля опрокинулся грузовик, его пассажир – женщина 1986 года рождения – от полученных травм скончалась в больнице.

Авария со смертельным исходом произошла в 20 часов на 62-м километре автодороги Челябинск – Троицк, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

У грузовика «Ивеко» с полуприцепом случился разрыв переднего левого колеса, из-за чего водитель, мужчина 1993 года рождения, не справился с управлением, съехал в левый кювет, где тяжелая техника опрокинулась.