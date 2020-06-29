В Еткульском районе рыбаки едва не погибли во время шторма

В Еткульском районе (Челябинская область) помощь спасателей понадобилась трем рыбакам, которые стали заложниками стихии. У кого-то из них во время шторма унесло лодку, кто-то застрял на своем судне в камышах и тине.

Вечером 28 июня на пульт оперативного дежурного областной поисково-спасательной службы поступил вызов на озеро Селезян где из-за непогоды на акватории потерялся рыбак, ушедший на весельной лодке. О происшествии сообщили его товарищи, оставшиеся на берегу. Прибыв на место, спасатели опросили свидетелей и, как выяснилось, искать предстояло уже двух рыбаков.

«Осмотрев прибрежную зону, поисково-спасательная группа приступила к обследованию островков в одном километре от берега. На первом острове был обнаружен рыбак с двумя лодками, спасатели транспортировали его на берег и отбуксировали оба судна. На втором острове был обнаружен рыбак, нуждающийся в помощи, о котором не сообщали свидетели. Лодку пострадавшего прибило к суше еще утром, рыбачил он один и не имел при себе телефонной связи», - сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службе региона.

Спустя пять часов борьбы со стихией, был обнаружен рыбак, друзья которого и обратились за помощью. Лодку мужчины сильными волнами вынесло в болотистую часть озера в трех километрах на противоположном берегу. Судно плотно застряло в камышах и тине.

Спасатели отмечают, что мужчины вышли на рыбалку, не смотря на предупреждение о непогоде и усилении ветра, не имея при себе спасательных средств.