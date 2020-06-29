ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Еткульском районе рыбаки едва не погибли во время шторма

Происшествия
Сегодня, 14:14

В Еткульском районе (Челябинская область) помощь спасателей понадобилась трем рыбакам, которые стали заложниками стихии. У кого-то из них во время шторма унесло лодку, кто-то застрял на своем судне в камышах и тине.

Вечером 28 июня на пульт оперативного дежурного областной поисково-спасательной службы поступил вызов на озеро Селезян где из-за непогоды на акватории потерялся рыбак, ушедший на весельной лодке. О происшествии сообщили его товарищи, оставшиеся на берегу. Прибыв на место, спасатели опросили свидетелей и, как выяснилось, искать предстояло уже двух рыбаков.

«Осмотрев прибрежную зону, поисково-спасательная группа приступила к обследованию островков в одном километре от берега. На первом острове был обнаружен рыбак с двумя лодками, спасатели транспортировали его на берег и отбуксировали оба судна. На втором острове был обнаружен рыбак, нуждающийся в помощи, о котором не сообщали свидетели. Лодку пострадавшего прибило к суше еще утром, рыбачил он один и не имел при себе телефонной связи», - сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службе региона.

Спустя пять часов борьбы со стихией, был обнаружен рыбак, друзья которого и обратились за помощью. Лодку мужчины сильными волнами вынесло в болотистую часть озера в трех километрах на противоположном берегу. Судно плотно застряло в камышах и тине.

Спасатели отмечают, что мужчины вышли на рыбалку, не смотря на предупреждение о непогоде и усилении ветра, не имея при себе спасательных средств.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Происшествия
19.06.20 14:18
Южноуральцы продолжают тонуть на реках и озерах области
Происшествия
19.06.20 13:47
Взяточник сам уволился из МЧС Челябинска
Общество
19.06.20 10:26
Сотрудники МЧС начали проверку летних лагерей
Происшествия
09.06.20 10:33
Огнеборцы Челябинска спасли два поселка от крупных пожаров
Вчера, 20:55
Челябинцу, расстрелявшему хаски, грозит до трех лишения свободы
Вчера, 16:42
Челябинцу, застрелившему хаски, грозит арест на 15 суток
Вчера, 16:26
Магнитогорцы избили медсестер в наркодиспансере
Вчера, 10:51
Мужчина, застреливший хаски в Челябинске, владел оружием на законных основаниях
27.06.20 20:03
Задержан челябинец, расстрелявший собаку на глазах у хозяйки
26.06.20 14:34
Четыре человека пострадали в аварии в центре Челябинска
26.06.20 13:07
Осуждены сотрудники компании, которая занималась реконструкцией челябинского аэропорта
26.06.20 12:02
Вырубка деревьев в «Парковом» вылилась в уголовное дело
25.06.20 17:15
В Миассе сотрудник ГИБДД запрыгнул в салон авто нарушителя, чтобы остановить его
25.06.20 17:10
Челябинка пыталась пронести в колонию наркотики в банках с тушенкой
Общество
Сегодня, 12:59
Челябинская область переходит на второй этап снятия ограничений
Общество
Сегодня, 14:37
Власти Центрального района Челябинска готовятся к благоустройству Сада камней
Новости
Сегодня, 15:35
Среда обитания
В Магнитогорске высаживают деревья с гарантией
Сегодня, 15:24
Происшествия
Челябинец может заплатить миллион рублей за распространения фейка о связи подростка со взрослым мужчиной
Сегодня, 14:50
Происшествия
Жительницу Троицка, которая избивала своих детей кабелем и душила, оставили на свободе
Сегодня, 14:13
Происшествия
В суд передано уголовное дело о халатности при ремонте памятника Ильичу
Сегодня, 14:11
Федерация
На пляж без масок: в Крыму озвучили требования к туристам
Опрос

Верите ли вы, что поправки в Конституцию действительно направлены на улучшение качества жизни граждан?

Материалы рубрики
Сегодня, 15:24
Происшествия
Челябинец может заплатить миллион рублей за распространения фейка о связи подростка со взрослым мужчиной
Сегодня, 14:50
Происшествия
Жительницу Троицка, которая избивала своих детей кабелем и душила, оставили на свободе
Сегодня, 14:13
Происшествия
В суд передано уголовное дело о халатности при ремонте памятника Ильичу
Сегодня, 11:12
Происшествия
В Красноармейском районе сотрудник полиции сбил велосипедиста
Вчера, 16:42
Происшествия
Челябинцу, застрелившему хаски, грозит арест на 15 суток
Теги
ГУ МЧС по Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика