В ходе операции «Канал-Перехват» в Челябинской области выявлено 87 наркопреступлений

В Челябинской области в ходе комплексной оперативно-профилактической операции «Канал-Перехват» выявлено 87 наркопреступлений, 34 из них совершены в составе в составе преступных наркогрупп.

«Канал-Перехват» объединил полицейских, пограничников, сотрудников УФСБ и Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте. Целями операции, итоги которой подвели в региональном полицейском главке, являлись выявление и перекрытие каналов контрабанды наркотиков, пресечение деятельности транснациональных наркогруппировок, подпольных лабораторий по незаконному производству наркотиков, подрыв экономических основ наркобизнеса, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, а также изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Ежесуточно в операции было задействовано более 700 сотрудников органов внутренних дел и правоохранительных органов Челябинской области. Для перекрытия каналов незаконной транспортировки наркотиков на ключевых транспортных магистралях области функционировали межведомственные посты и заслоны.

«Из незаконного оборота изъято почти 13 килограммов наркотических средств, в том числе синтетические наркотики, наркотические средства растительного происхождения и героин. К установленной законом ответственности привлечены 154 лица», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Также при выполнении задач силовики изымали оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Благодаря профессиональному взаимодействию всех правоохранительных структур области за пятидневный срок операции были пресечены крупные каналы поставок наркотических средств.

Так, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка при содействии ГУНК МВД России в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Федоровского района Саратовской области в тайнике, организованном участниками межрегионального интернет-магазина, обнаружили и изъяли шесть килограммов 700 граммов наркотического средства «PVP», предназначенного для поставок и сбыта бесконтактным способом на территории нескольких субъектов РФ.

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий изъяли свыше 600 граммов героина, принадлежащего участникам этнической преступной группы и приготовленного для распространения посредством тайников-«закладок» на территории Челябинской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из ГИБДД при содействии ГУНК МВД России на территории Сосновского района задержали межрегионального наркокурьера интернет-магазина, разместившего в тайнике на территории Миасса около 400 граммов синтетических наркотиков.

На территории Челябинска задержан участник этнической преступной группы, у которого обнаружено 255 граммов метадона.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы.