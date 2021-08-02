02.08.2021
УРАЛКУЗ» увеличил продажи продукции
02.08.2021
В Карабаше мужчина заплатит штраф за оскорбление медсестры
02.08.2021
В Миньяре ревнивец отрезал другу половой орган
02.08.2021
Полицейские Челябинска задержали девять человек – за наркотики
02.08.2021
В Челябинской области прошел День поля
02.08.2021
Абоненты МегаФона целый год могут бесплатно наслаждаться Apple Music
В Карабаше мужчина заплатит штраф за оскорбление медсестры
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021