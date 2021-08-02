В Карабаше мужчина заплатит штраф за оскорбление медсестры

В Карабаше (Челябинская область) 35-летний мужчина по телефону оскорбил сестру хирургического отделения городской больницы. За свои слова ему предстоит заплатить три тысячи рублей.

В прокуратуру Карабаша обратился заведующий хирургическим отделением ГБУЗ “Городская больница Карабаш”, который сообщил об оскорблении медицинского работника.

“Установлено, что 35-летний житель Карабаша 25 мая 2021 года по телефону высказал слова оскорблений, выраженных в неприличной форме, в адрес старшей медицинской сестры хирургического отделения медучреждения”, - сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В отношении мужчины возбудили административное дело по части первой статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования мировой судья привлек виновного к административной ответственности в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.