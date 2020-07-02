В Карталах посадили жителя Башкирии, который приехал в Челябинскую область, чтобы делать «закладки»

В Карталах (Челябинская область) житель Башкирии осужден к девяти годам лишения свободы за распространение наркотиков. Полицейские поймали его, когда он возвращался к себе на родину после того, как сделал «закладки».

Установлено, что осужденный в ходе переписки с неустановленными лицами в сети Интернет согласился с условиями работы, связанной с раскладыванием упаковок с наркотическим средствами на территории различных городов России.

«В октябре 2019 года из тайника он забрал наркотик, часть которого расфасовал в целях реализации на территории города Карталы, часть намеревался хранить для личного потребления. Расфасованные наркотические средства разместил в организованные им 30 тайников», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Молодой человек был задержан на обратном пути домой сотрудниками полиции на автодороге в Нагайбакском районе. Наркотические средства, размещенные в тайниках, были изъяты сотрудниками полиции.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.