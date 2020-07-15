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В Карталах табун лошадей едва не устроил железнодорожную аварию

Происшествия
Сегодня, 13:25

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Карталы (Челябинская область) поступило сообщение о том, что на сортировочной горке станции находится табун лошадей. Они ходили по железнодорожным путям и мешали движению поездов.

Прибывшие по вызову на место сотрудники транспортной полиции увидели 13 лошадей, которые находились на железнодорожных путях и мешали движению поездов. Вскоре транспортными полицейскими был установлен и хозяин животных.

«Им оказался 37-летний житель Карталов, который утром вывел табун в поле, расположенное в трех километрах от железной дороги, и ненадолго отлучился. Этого времени лошадям хватило, чтобы дойти до железнодорожной станции», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

За нарушение правил выпаса домашнего скота вблизи железнодорожных путей хозяин лошадей привлечен к административной ответственности по части четвертой статьи 11.1 КоАП РФ – «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене».

 Ни одно животное, ни один подвижной состав не пострадали.

 

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