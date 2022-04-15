В Каслинском районе продолжается поиск пропавшей девочки

В Каслинском районе (Челябинская область) продолжается поиск пропавшей десятилетней Елены Харьковой, которая накануне ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

С сообщением о пропаже ребенка в отдел полиции обратилась мама девочки. На розыск пропавшей Елены Харьковой ориентирован личный состав ОМВД России по Каслинскому району. Фотографии с описанием примет девочки размещены в общественных местах, информация предоставлена редакциям СМИ, а также опубликована на ресурсах в сети Интернет.

Полицейскими проверяются места возможного нахождения пропавшего ребенка, опрашиваются горожане. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

Приметы разыскиваемой:

Рост 160 сантиметров, стройного телосложения, волосы русые, глаза голубого цвета, размер обуви 37. Особых примет не имеет.

Была одета в короткую куртку голубого цвета с капюшоном, школьную черную юбку, ботинки серого цвета, шапку светло коричневого цвета.

При себе имела школьный рюкзак сиреневого цвета с рисунком, в ушах имеются медицинские гвоздики с розовым камнем.



Всех, кто располагает информацией о месте нахождения Елены Харьковой, просят сообщить сведения в ОМВД России по Каслинскому району по телефонам: 8(35149) 2-21-44, 2-23-80, 2-10-31.