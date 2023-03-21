В колонию отправился южноуралец, который призывал убивать полицейских

Катав-Ивановским городским судом (Челябинская область) житель региона признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Незаконное хранение взрывчатых веществ», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет».

Виновный попал в поле зрения сотрудников УФСБ за размещение на персональной странице в одной из социальных сетей информационных материалов, содержащих призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов.

«Он задержан летом 2019 года. При проведении следственно-оперативных действий по месту его жительства обнаружены и изъяты две единицы самодельного огнестрельного оружия, боле 100 патронов к ним, две единицы холодного оружия, порох, компоненты для изготовления взрывчатых веществ», -рассказали в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу в размере 110 000 рублей.