15.06.2023
Индустриальный парк ММК признан одной из лучших инвестиционных площадок страны
15.06.2023
В Копейске 14-летний подросток «застрял» на дереве
15.06.2023
В Челябинске до конца лета закрывают движение на улице Мира
15.06.2023
Семейная драма: жительница Чебаркуля написала ложный донос на бывшего мужа
15.06.2023
Подготовка к городскому Сабантую в разгаре
15.06.2023
Исторический музей Южного Урала к своему столетию откроет выставку уникальных экспонатов
В Копейске 14-летний подросток «застрял» на дереве
13.06.2023
Жители Челябинска сегодня могут услышать похожие на взрывы звуки
12.06.2023
В Магнитогорске загорелся частично расселенный дом, жителям предложено временное жилье
31.05.2023
В Челябинске мальчика с третьего этажа новостройки снимали профессионалы
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023