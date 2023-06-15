В Копейске 14-летний подросток «застрял» на дереве

В Копейске (Челябинская область) 14-летний подросток залез на дерево, добравшись до высоты второго этажа, однако спуститься «с небес на землю» не смог.

На помощь юному копейчанину пришли сотрудники городского пожарно-спасательного гарнизона. Как рассказали в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, оказалось, что игравшие на улице дети случайно закинули мяч на дерево – 14-летний смельчак решил самостоятельно добраться до мяча, но так и остался на высоте.

Установив трехколенную лестницу, спасатели спустили подростка на землю и провели профилактическую беседу, объяснив, насколько опасны такие «трюки».

Отметим, в летнее время сотрудники МЧС проводят в регионе акцию «Безопасные каникулы», напоминая ребятам, как правильно вести себя на водоемах, в парках и лесах.