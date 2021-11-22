В Копейске браконьерствовал бывший сотрудник правоохранительном органов

В Копейске (Челябинская область) егерь местного охотхозяйства и представитель федерального госнадзора минэкологии региона в ходе совместного рейда задержали браконьеров, в числе которых незаконную охоту осуществлял бывший сотрудник правоохранительных органов.

Как рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров, ночью 21-го ноября при патрулировании лесной территории был выявлен подозрительный автомобиль. Егерь и инспектор начали его преследование. Во время погони нарушители выбросили из машины четыре тушки косуль.

«После задержания мужчин были проведены необходимые следственные действия, браконьеров отправили в отдел полиции, после отбора объяснений их отпустили. Преступникам грозит уголовная ответственность», - подчеркнул Лавров.