В Копейске будут судить юношу, который пытался с помощью арбалета перекинуть в колонию героин

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в покушении на незаконную передачу наркотических средств в колонию. Чтобы перебросить их, он использовал арбалет.

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Парню грозит до 15 лет лишения свободы.

«По данным следствия, в дневное время четвертого мая текущего года обвиняемый, находившийся около исправительной колонии №1 (Копейск), пытался с использованием арбалета перебросить на территорию учреждения наркотические средства массой более 1,4 грамма», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступления было пресечено сотрудниками оперативного отдела ИК-1 совместно с ГУ МВД России по Челябинской области в ходе реализации ранее полученной информации о готовящемся преступлении.

«При досмотре у задержанного был обнаружен арбалет и две стрелы. К одной из них были приклеены скотчем сим-карты, а к другой полимерный сверток с неизвестным веществом, предположительно наркотического содержания. В ходе экспертизы было установлено, что это героин», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Парню грозит до 15 лет лишения свободы.